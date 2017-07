Italiaans team maakt plannen bekend voor deelname aan F1

De Serviër Zoran Stefanovic zal een nieuwe poging ondernemen om met een eigen team toe te treden tot de F1, dit na een ontmoeting met Ross Brawn in Oostenrijk afgelopen weekend.

Stefanovic is geen vreemde naam meer in het F1-circus, in 2010 hoopte hij al om met zijn Stefan GP Team deel te nemen aan de F1.

In 2010 was het zeer realistisch dat Stefanovic zou deelnemen aan de F1. Hij was namelijk al zo ver dat hij al een deal met Toyota had voor het chassis en Kazuki Nakajima één van de rijders voor het team werd. Hij mocht echter niet deelnemen van de FIA, hoewel hij al over afgewerkte bolides beschikte.

Naast de geruchten dat verschillende teams interesse tonen voor de F1, zoals het China F1 Racing Team, heeft Stefanovic dus ook zijn plannen bekendgemaakt om een Italiaans team op te richten. Zo heeft hij al faciliteiten opgericht in Parma. Ook heeft hij al Enrique Scalabroni, voormalig werknemer voor Ferrari en Williams, in dienst genomen om zich toe te leggen op het technische aspect. Daarnaast heeft hij een overeenkomst om een windtunnel te gebruiken.

“Ik ben hier voor een gesprek met Ross Brawn om een Italiaans team te kunnen oprichten. Ik heb al enkele faciliteiten opgericht in Parma die op een redelijke afstand liggen van de windtunnel die we mogen gebruiken. Daarnaast hebben we ook al een specialist in aerodynamica in dienst genomen,” vertelde Stefanovic tegenover ‘motorsport.com'.

De Serviër hoopt alles in twaalf maanden rond te hebben, zodat hij nog genoeg tijd heeft om in 2019 zijn debuut te maken in de F1. FIA-voorzitter Jean Todt liet alvast weten dat enkel ernstige kandidaten de kans krijgen om te participeren in de sport.

“Als we zeker weten dat een team er klaar voor is, kunnen we onderhandelen. Op het moment hebben we tien teams, maar ons doel is om er twaalf te hebben. Dus als we de kans hebben, zouden we één of twee nieuwe teams in de F1 kunnen verwelkomen,” aldus Todt.

