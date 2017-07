Manny Pacquiao moet nederlaag in wereldtitelkamp aanvaarden

Bokser Manny Pacquiao moet zich neerleggen bij de nederlaag tegen de Australiër Jeff Horn. De Filipijnse volksheld, 38, werd vorige week onttroond als wereldkampioen in het weltergewicht van de WBO. Na afloop ontstond er discussie over de beslissing van de juryleden die Horn, 29, unaniem als winnaar aanwezen.

Volgens veel kijkers had elfvoudig wereldkampioen Pacquiao in de laatste rondes de overhand. De WBO stelde daarop een onderzoek in, maar besloot de uitslag (117-111, 115-113, 115-113) toch in het voordeel van Horn te houden.

“De uitslag was controversieel en leidde tot onenigheid tussen de fans. We hebben daarom gevraagd aan vijf anonieme, bevoegde juryleden uit verschillende landen de beelden zonder geluid te bekijken. Om de winnaar van elke ronde te bepalen, moesten drie van de vijf juryleden instemmen. Pacquiao heeft vijf ronden gewonnen en Horn zeven. De uitslag blijft daarom staan”, aldus de WBO in een verklaring.

Horn reageerde opgetogen. “In plaats van te zeggen dat ik denk dat ik het gevecht heb gewonnen, kan ik nu zeggen dat ik heb gewonnen.”