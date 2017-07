Kim Duchateau blaast Nero nieuw leven in: “Het blijft de strip die het altijd was”

Goed acht maanden na het overlijden van geestelijke vader Marc Sleen, wordt stripfiguur Nero nieuw leven ingeblazen. Cartoonist Kim Duchateau tekende een nieuw verhaal, “De zeven vloeken”, dat eerst wekelijks in Knack en later in albumversie zal verschijnen. Een “volwassen” versie van Nero wordt het niet, zegt de tekenaar in een interview met Knack.

Duchateau kreeg voor de nieuwe Nero, waarvan al meer dan 200 albums verschenen, carte blanche van de Stichting Marc Sleen en Sleens weduwe Catharina Kochuyt. “Zoals steeds wil Nero op de bank zitten en met rust gelaten worden, maar zijn pas aangenomen poetsvrouw steekt daar een stokje voor. Ze blijkt een heks te zijn, die iedereen in het huis betovert”, vertelt Duchateau aan Knack.

Een volwassen versie van Nero, naar het voorbeeld van de reeks Amoras van Suske en Wiske, wordt het niet. “We willen geen volwassen Nero maken, het is zelfs nog niet zeker of er meerdere albums komen. ‘De zeven vloeken’ speelt zich af in het nu, met laptops en gsm’s bijvoorbeeld. Maar het blijft de strip die het altijd al was.”

Het eerste deel van “De zeven vloeken” verschijnt woensdag in Knack. Het verhaal begint met een wafelenbak. Duchateau wil nog niet zeggen of het er ook mee eindigt.