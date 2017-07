Hartverwarmend: hond sleept dekentje naar buiten om straathond te helpen

Het leven van een straathond kan heel zwaar zijn en dat zal Lana niet snel vergeten. De viervoeter werd zelf gered van de straat door haar baasje, maar schoot enkele dagen geleden onmiddellijk in actie toen ze een dakloos hondje spotte in de buurt.

Hond Lana en haar baasje Suelen Schaumloeffel wonen beide in Ivoti, Brazilië, en daar durft het ’s nachts wel eens aan de koude kant te worden. Suelen kocht daarom een warm dekentje voor haar viervoeter waarmee ze haar kon induffelen in het roze hondenhok. Maar wat de eigenaar van Lana dinsdagochtend zag, had ze niet verwacht. Haar geadopteerde hondje had namelijk ’s nachts een minder fortuinlijke viervoeter gespot aan de andere kant van het hek en onmiddellijk besloten om haar dekentje te delen. Ze sleepte het exemplaar naar het hek, duwde het met haar neus gedeeltelijk naar de andere kant en liet zo haar nieuwe vriendje meegenieten van de warmte.

Lana deelde ’s nachts haar dekentje met een straathond. Foto: Facebook Suelen Schaumloeffel

Kleine dingen

Suelen vond het tafereel zo hartverwarmend dat ze de foto’s niet voor zichzelf wilde houden. Haar Facebookpost ging onmiddellijk viraal, iets wat ze niet verwacht had. “Hoe mooi is het dat ze dit doet voor haar vriendje”, kirt Suelen in de post. “Ze is zo lief. We vergeten soms wat voor verschil we in iemands leven kunnen maken met kleine dingen. Lana herinnerde me hieraan. Kan een hond liever en menselijker zijn dan zij die zichzelf zo noemen? Ja!”

Suelen besloot dan ook om het goede voorbeeld van haar viervoeter op te volgen en het straathondje te helpen. Zo plaatst ze dagelijks water en eten aan de buitenkant van het hek en probeert ze contact te maken met het dier. Suelen schrijft dat ze uiteindelijk hoopt een goede thuis voor Lana’s vriendje te vinden.