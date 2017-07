Keert Pozuelo terug naar Spanje?

“Ik ben voorlopig niet van plan om mijn contract bij Genk te verlengen.” Dat vertelt Alejandro Pozuelo in de Andalusische sportkrant El Decano Deportivo. Verder maakt de 25-jarige Spanjaard er geen geheim van dat hij graag zou terugkeren naar Betis Sevilla.

Alejandro Pozuelo kent bij Genk een moeizame voorbereiding. Hij herstelt nog altijd van een liesblessure die hij vorig seizoen opliep in Eupen. Desondanks deed Genk hem onlangs een contractvoorstel: vier seizoenen in plaats van de huidige twee. Win-win voor beide partijen. De deadline van 1 juli verstreek echter met een oorverdovende stilte van beide partijen. Pozo doorbreekt die nu. “Ik ben in gesprek met de club”, zegt hij. “Maar op dit ogenblik ben ik niet van plan mijn contract te verlengen.”

Lees het volledige artikel hier.