32ste editie The Classic lokt enkele duizenden deelnemers

Tessenderlo - De 32ste editie van The Classic baadde in een heerlijke zomerzon. Het zalige weertje lokte vele duizenden lopers en bezoekers naar Tessenderlo. De Keniaan Kipkorir en Kim Geypen wonnen de wedstrijd over 10 km.

Het was marathonloper Willem Van Schuerbeek die er van bij de start de pees op legde. Het hoge aanvangstempo zorgde meteen voor verbrokkeling. Alleen Stijn Garain en de Keniaan John Masai Korir konden echt mee. Die laatste twee spurtten op de Looise piste uiteindelijk voor de zege. Daarin toonde Kipkorir zich net iets sneller. Garain finishte net als vorig jaar tweede.

Foto: Karel Hemerijckx

Beste Limburger

Het BK 10.000m op de weg is ook het volgende doel van Steven Heemskerk, goed een minuut later met een zesde plek de beste Limburger.

Op de vier kilometer waren zijn ATLA-clubgenoten Jef en Jan Neyens aan het feest. Zij liepen lange tijd samen, in de slotfase trok Jef het laken naar zich toe. Ewoud Parmentier, die nog niet zo gek lang weer aan het lopen is, finishte als derde.

Kim Geypen verslaat Limburgse concurrentes

Bij de vrouwen stapte Manuela Soccol rond halfweg uit de wedstrijd. De Genkse heeft haar ademhalingsproblemen nog niet onder controle. Kim Geypen won de wedstrijd. De 33-jarige atlete uit Heverlee ging er in de laatste kilometers alleen vandoor. Renée Vranken, afkomstig uit het Nederlands-Limburgse Stein, finishte als tweede. Dorien Peeters, die even later als derde binnenliep nam de symbolische fakkel van beste Belgisch-Limburgse van vriendin Manuela Soccol over.

Kim Geypen Foto: Karel Hemerijckx

Limburgs onderonsje

Anne Schreurs’ pisteseizoen was tot nu toe niet wat ze ervan verwacht had. Zij toonde zich in de vier kilometer beter dan good old Anja Peeters en Anne-Sophie Slegers, die een uitstekende zomercampagne beleeft.

Alle uitslagen vind je morgen terug in Het Belang van Limburg.