“Ik ben voorlopig niet van plan om mijn contract bij Genk te verlengen.” Dat vertelt Alejandro Pozuelo in de Andalusische sportkrant El Decano Deportivo. Verder maakt de 25-jarige Spanjaard er geen geheim van dat hij graag zou terugkeren naar Betis Sevilla. Tegelijkertijd is hij vol lof over zijn ploegmakker en vriend Sander Berge. “Een complete speler.”