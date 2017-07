Miss beschuldigd van racisme omdat ze zwarte weeskindjes te eten gaf met handschoenen aan

Foto’s van Miss Zuid-Afrika tijdens een bezoek aan een weeshuis in het township Soweto, bij Johannesburg, hebben een hele controverse veroorzaakt in het land. De foto’s tonen hoe Demi-Leigh Nel-Peters eten uitdeelt aan de kinderen met handschoenen aan. Menig internetgebruiker beschuldigde de miss ervan geen zwarte kindjes te willen aanraken.

Honderden twitteraars waren er snel bij om Miss Zuid-Afrika Demi-Leigh Nel-Peters te bekritiseren omwille van het feit dat ze rubberen handschoenen aanhad toen ze soep uitdeelde aan zwarte weeskindjes. “Ze wil geen zwarte kinderen aanraken”, klonk het, waarna foto’s gedeeld werden van Demi-Leigh die zonder handschoenen wel honden en blanke kinderen aanraakt.

Het is tekenend voor het land dat meer dan twintig jaar na het officiële einde van de Apartheid nog steeds kreunt onder de raciale spanningen tussen zijn blanke en zwarte inwoners. Die laatsten worden maar al te vaak nog steeds gediscrimineerd en als tweederangsburgers beschouwd, ook al zijn blanken en zwarten er sinds 1990 officieel gelijk.

I hear this lady is @Official_MissSA, can anyone explain why is she feeding BLACK kids with latex gloves? @Julius_S_Malema @CellC pic.twitter.com/UrXlfnmWnA — Patsi wa Maroteng II (@PatsiPhala) July 6, 2017

Ook de woordvoerder van het Orlando West Community Centre, dat de voedselbedeling organiseerde, benadrukt dat Demi-Leigh geen racistische intenties had. “We vroegen haar, net als alle andere vrijwilligers, om handschoenen te dragen omdat ze voedsel vast zouden nemen voor de kinderen. Het was puur om de kinderen te beschermen voor mogelijke besmettingen. De reacties op sociale media zijn belachelijk.”

De schoonheidskoningin zei zelf in een video op haar Twitter-account ook dat ze de handschoenen droeg omwille van de hygiëne en ontkende dat haar actie een racistische ondertoon zou hebben. Haar woordvoerder deelde ook meteen foto’s van de miss naar BBC waarin te zien is hoe ze zonder handschoenen met de kinderen speelt.

Niet iedereen was tevreden met die reactie en op Twitter ontstond al snel de #MissSAChallenge, waarbij twitteraars vlijtig foto’s begonnen te maken die toonden hoe ze alledaagse taken met handschoenen uitvoerden ‘om hygiënische redenen’.

#MissSAChallenge

When your relationship is all about hygiene, what a hygienic kiss pic.twitter.com/p1bl3lbPln — Kagumbo (@S_Kagumbo) July 6, 2017

Let me do some laundry. Get in on the Hygiene challenge ka Miss SA#MissSAChallenge pic.twitter.com/5h1hpifAtN — SoldatFaku (@Mak1803) July 6, 2017

Greeting my new friend on some:#MissSAchallenge don't take chances pic.twitter.com/2fHALUSvdF — Moabi Modise (@Intl_Moabi) July 10, 2017