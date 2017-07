Russische basketsloefjes uit de seventies zijn weer helemaal in

Laat uw All Stars maar staan. Wie hip wil zijn, draagt vandaag de Russische Dva Myacha. Daarmee breekt de trend van Oost-Europese schoenen helemaal door.

Dva Myacha. Vertaal: Twee Ballen. Dat is de nieuwe cult brand bij de liefhebbers van basketsloefjes. Op het logo staan ook twee ballen. Het logo bestaat al meer dan veertig jaar. Net zoals de basketsloefjes zelf. Het idee om die sportschoenen in hun authentieke vorm weer op de markt te brengen, komt van Jevgeni Raikov (32). “In Moskou staan ze al in lange rijen aan te schuiven om onze schoenen te kopen.”

Raikov is in 2013 op zijn idee gekomen. De winterspelen in Sotsji zouden beginnen en Raikov en een vriend dachten: “Welk Russisch product kunnen we op de markt brengen, met nostalgische uitstraling? Zo zijn we uitgekomen bij Dva Myacha, sportschoenen die in de jaren zeventig ontzettend populair waren in Rusland.”

Die schoenen werden toen in China gemaakt. Nikita Chroesjtsjov, leider van de communistische partij had een deal gesloten met de Chinese overheid: in ruil voor sportschoenen, leveren wij jullie raketonderdelen.

Komradsneakers/foempies

De Komradsneakers, zijn dank zij twee Belgen weer hip.

Het is nog niet bekend wanneer Dva Myacha bij ons op de markt komt. Maar je kan nu al - letterlijk - meestappen met de revival van de Oostblok-mode. Nu al verkopen meerdere Belgische (online) shops de fameuze Komradsneakers.

Komradsneakers waren in de jaren vijftig hét Oost-Europese antwoord op de Amerikaanse Converse All Stars. Maar dat waren de sportschoenen voor de gegoede Westerlingen. De Sovjets maakten met de 5012 Komradsneakers sportschoenen voor het gewone volk. Die kwamen ook bij ons op de markt onder de roepnaam foempie.

Bijna was het helemaal gedaan met de foempie. In 2009 besliste de Slovaakse fabriek die de schoenen maakte om ermee te stoppen. Maar dat was zonder twee Belgen gerekend. Mark Vandevelde (ex-MTV) en muzikant Fred di Bono (ex van Evi Hanssen) namen de productielijnen van Slovaakse Partizanske over. Daar worden de originele 5012’s opnieuw geproduceerd.

“Aanvankelijk hadden we vooral succes in Vlaanderen”, zegt de woordvoerster van de Komradsneakers. “Maar vanaf dit jaar breken we ook door in Spanje, Frankrijk en Duitsland. De ontwerpen voor de volgende collectie zijn ook al gemaakt.”