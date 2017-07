Manchester United bevestigt officieel transfer van Romelu Lukaku, coach Mourinho spaart lof niet

De transfer was al rond maar op de officiële bevestiging was het nog even wachten, tot nu. Manchester United plaatste op Twitter foto's van Romelu Lukaku in het rode shirt van de Red Devils. Onze landgenoot komt voor 85 miljoen over van Everton en tekent een contract voor vier seizoenen met een optie voor een vijfde seizoen.

"Ik wil graag beginnen met Everton en de fans te bedanken voor de laatste vier prachtige seizoenen", klinkt het bij Lukaku. "Ik heb er een aantal speciale vrienden gemaakt en we hebben fantastische momenten gedeeld."

"Maar als Manchester United en Jose Mourinho aan de deur kloppen, is het de kans van je leven. Een kans die ik niet kon laten liggen. Je zag de vastberadenheid en de spirit in dit team tijdens de finale van de Europa League en daar wil ik deel van uitmaken. Ik kan niet wachten om het veld te betreden in Old Trafford voor 75.000 fans. Maar eerst is er nog de voorbereiding, waar het harde werk begint. Ik kijk al uit naar de eerste training."

Mourinho: "Kijk ernaar uit om wee rmet hem samen te werken"

"Romelu past van nature helemaal bij Manchester United", spaarde coach José Mourinho de lof niet. "Hij is een grote persoonlijkheid en een grote speler. Het is vanzelfsprekend dat hij zijn carrière bij de grootste club verder wil ontwikkelen. Hij zal een grote aanwinst zijn voor de groep en ik weet dat ze hem zeer welkom zullen heten. Ik kijk er echt naar uit om weer met hem samen te werken", besloot de coach dioe Lukaku tweemaal doorstuurde bij Chelsea...

Lukaku vervoegt de selectie van ManU, waar hij Marouane Fellaini terugvindt, in Los Angeles. Daar vertoefde de Rode Duivel al op vakantie.