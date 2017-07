Hoeselt - De 90-plusser van de week.

Caenen Jeanne woont in de Beukenlaan 32 te Hoeselt. Zij werd op vrijdag 7 juli 94 jaar. Regelmatig is zij nog aanwezig op de samenkomsten van Samana Hoeselt. Haar buren Lizette en co houden een oogje in het zeil , want Jeanne woont nog steeds alleen. Proficiat Jeanne van al je buren en van Samana Hoeselt.