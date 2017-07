Zomertourtreffen leidt motorrijders langs Banneux

Borgloon - Het 15e zomertourtreffen van de Easybaronriders uit Borgloon op 9 juli was ook dit jaar weer een succes.

De opkomst was super en leidde de motorrijders langs het 200 km lange traject via Banneux, Malmedy, Spa en plaatsjes waar het een echt plezier is voor de motorrijders die genoten van de mooie landschappen, fijne bochten en hellingen.

Op de voorziene tussenstops konden de deelnemers even op adem komen om dan veilig en tevreden terug te keren naar het vertrekpunt. De hoofdprijs, een ballonvaart, ging deze keer naar motorrijders afkomstig uit Peer. Wij danken alle deelnemers en tot volgend jaar voor weer een mooie, nieuwe verrassende rit.