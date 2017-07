Met dit simpele, haalbare trucje snoep je tot 2,5 keer minder

Je bent een snoeper die de zak chips, popcorn of zoetigheden ’s avonds wel heel snel leeg eet? Dan heeft de vakgroep marketing van de Universiteit Gent de ultieme oplossing voor je gevonden, waardoor je wel tot 2,5 keer minder snoept. En het is een trucje dat je altijd kan toepassen.

Uit het onderzoek blijkt dat, wanneer je je snoep in een hersluitbare verpakking aangeboden krijgt, je tot 2,5 keer minder snoept dan wanneer de verpakking open is. Voor het onderzoek nodigde de vakgroep een team van studenten uit, die tijdens de filmvoorstelling de ene of andere soort zak snoep voorgeschoteld kregen.

Maar is het effect niet verwaarloosbaar op lange termijn? Treedt er geen gewenning op na een tijd? “Of dat we misschien niet gewoon elke keer iets minder eten maar frequenter naar de zak grijpen, waardoor we uiteindelijk toch weer hetzelfde aantal calorieën opnemen, maar dan gewoon gespreid over meer dagen”, wilde Maggie Geuens van de vakgroep Marketing weten. “Maar de frequentie verschilde niet, wat dus wil zeggen dat we simpelweg minder snoepen als het lekkers in een hersluitbare zak zit. En dat is goed nieuws voor snoepers die moeilijk maat kunnen houden. Als we snacken, denken we daar niet bij na. Maar als er een psychologische barrière is, zoals de zipper om het zakje open te doen, sta je er toch even bij stil”, besluiten de onderzoekers tegen VTM Nieuws.