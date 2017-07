Foto van ‘Mr. Grey’ in strakke broek doet vrouwen wereldwijd giechelen

De Ierse acteur Jamie Dornan, die de rol van Christian Grey vertolkt in de ‘Fifty Shades’-trilogie, trekt momenteel door Noord-Ierland om het toerisme in de streek een boost te geven. Eén ding staat vast: de regio komt wereldwijd in de aandacht omdat de ster tijdens een partijtje golf een vreemde bobbel in zijn broek had. Enkele foto’s zijn een eigen leven gaan leiden op sociale media en brengen vrouwen aan het giechelen.

Jamie Dornan (35) poseerde tijdens een fotoshoot voor de Causeway Coastal Route aan de Noord-Ierse kust. De acteur droeg een blauw hemd en een zeer strakke grijze jeans. Dat laatste kledingstuk zaait op het wereldwijde web verwarring, vooral onder dames.

Hadn't noticed Inishowen in the background as the foreground interest was holding my attention... ?? x — Dr Jacqui Mair (@JacquiMair) 5 juli 2017

Spectacular view! Landscape and beach aren't bad either. ????? — Tammy Sparks (@Bamagal15) 5 juli 2017

He is simply pointing out the direction to go. How nice of him — H.Cameron (@HCamero60029975) 9 juli 2017

I wonder if he realizes he left a golf ball in his pocket? ?? — Judy Adams (@JudyA_LA2) 5 juli 2017

Aan de rechterkant van zijn broek zit immers een flinke bobbel. Een golfbal, al was dat voor sommigen niet meteen duidelijk. Veel dames zitten met hun hoofd in ‘Fifty Shades’ -sferen en fantaseren dat de ster wel heel opgetogen was tijdens de fotosessie. Ook op beelden tijdens het golfen was de vrouwelijke aandacht op de broek van Dornan gevestigd.

This is the best picture of the "golf ball" ?? (pic credit to owner) #JamieDornan pic.twitter.com/pkZUY2oQhi — Cheryl (@Cheryl_Alyson) 8 juli 2017

“Ben ik nu de enige die eerst dacht dat de golfbal in zijn broekzak iets anders was”, vraagt een fan zich af. “Enkel Jamie Dornan kan een golfbal dragen in de strakste broek die iemand ooit droeg tijdens het golfen”, vult een andere twitteraar aan. Voor alle duidelijkheid: het gaat wel degelijk om een golfbal, niet om het lid van de acteur.