Hasselt -

De buurtbewoners in Kiewit zijn niet te spreken over de nieuwe milieuvergunning voor Pukkelpop. Het festival kreeg vorige week van de provincie Limburg een milieuvergunning voor 20 jaar. Onbegrijpelijk zegt het actiecomité Leefbaar Kiewit. Zij dienden meer dan 600 bezwaarschriften in, maar volgens de woordvoerder werd er niet naar hen geluisterd. Ze eisen nieuwe regels omtrent mobiliteit en geluidsoverlast.