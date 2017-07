Borgloon -

In Borgloon klagen de buurtbewoners van Graeth over milieuvervuiling. Begin dit jaar stelde de politie en milieu-inspectie mazoutfraude vast in een tankstation aan de Sint-Truidersteenweg. Het tankstation werd gesloten, maar aan de vervuiling en de ernstige geurhinder is er nog altijd niets gedaan zegt de buurt.