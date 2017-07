VIDEO. Dieven plunderen tuincentrum in Munsterbilzen

Bilzen - In Munsterbilzen zijn dieven vrijdagnacht binnengedrongen in het tuincentrum Huygen op de St-Jorisstraat. “Ze hebben een groot aantal werkmateriaal gestolen, waaronder onze tractor, maar ook haagscharen, kettingzagen, de hogedrukreiniger en een zware kolomboormachine”, zegt Dirk Huygen.

“Tegen 1.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag hebben ze de sloten van de ijzeren toegangspoort aan de achterzijde van het terrein doorgezaagd. Wellicht waren de dieven al eerder poolshoogte komen nemen, want een tweetal weken geleden merkten we een kapot slot op aan de hangar”, stelt Dirk Huygen (52). De dieven drongen binnen in de grote hal van de kwekerij grenzend aan de serres. “De Oranje Kubota tuintractor kregen ze blijkbaar moeilijk verplaatst dus hebben ze de grondfrees afgekoppeld en achtergelaten, de tractor hebben ze naar de poort gerold. De kolomboormachine die in de werkplaats verankerd zat met vier dikke schroeven hebben ze er afgedraaid. In de opslagruimte namen ze de bosmaaier, de hogedrukreiniger, twee kettingzagen en de stroomgroep mee. Ook een groot piramideboompje dat ingeladen stond in de vrachtwagen hebben ze meegegrist. Alles samen al snel voor zo ‘n 25.000 euro.”

Bestelwagens

Zaterdag ging de kweker de camerabeelden opvragen bij buurtbewoners. “Zo zagen we twee witte bestelwagens komende vanaf de Waterstraat. Ze zijn via de Brabantsestraat tot aan de kwekerij gereden. Onze poort hebben we nu gebarricadeerd en we gaan ook de beveiliging verder aanscherpen.” De politie heeft een onderzoek opgestart. Van de dieven is echter nog geen spoor.