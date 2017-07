Limburgs onderzoek: “Vanaf deze prille leeftijd kijken jongeren voor het eerst porno”

Jongeren zijn er relatief vroeg bij als het aankomt op het kijken van porno, zo blijkt uit een onderzoek van de studenten Communicatiemanagement van de Hogeschool PXL. Zij ondervroegen 254 studenten via een online enquête op Facebook over hun pornogedrag.

52% van de mannelijke ondervraagden en 48% van de vrouwen bleek al eens porno te hebben gekeken. 10,08% van de ondervraagden was jonger dan 12 jaar toen ze voor het eerst een pikant filmpje opzetten. Al kijken de meesten tussen hun 13de en 16de levensjaar voor het eerst naar pornografisch beeldmateriaal.

Waarom ze dat doen is voor de hand liggend: 61,54% geeft grif toe voor zelfbevrediging naar porno te kijken. 17,09% doet het voor de ontspanning, 10;26% vindt het een anti-stressmiddel, 8,55% hoopt er iets uit bij te leren en 2,56% heeft er gewoon behoefte aan. De meesten (93,80%) kijken naar pornografie op de eigen slaapkamer, gevolgd door de badkamer, andermans slaapkamer en de woonkamer. 89,92% kijkt alleen naar porno. Doen ze dat niet dan kiest 24,81% ervoor om dat samen met de partner te doen. Als er een partner in het spel is zegt 59,69% overigens dat ze minder porno bekijken.