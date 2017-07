Nachten in Bangkok op kosten van provincie brengen Geert Versnick (Open Vld) in opspraak

Versnick verklaart dat hij in Bangkok contacten legt om een economische missie op te starten. Foto: BELGA

De Oost-Vlaamse gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld) dient gepeperde hotelrekeningen en duurdere vliegtickets van zijn tussenstops in Bangkok in als onkosten bij de provincie. Nochtans maken die tussenstops geen deel uit van de economische missie waarvoor hij vier keer per jaar naar Zuid-Oost-Azië afreist.

Al vijf jaar lang reist Versnick (Open Vld) twee keer per jaar naar Vietnam om daar namens het Oost-Vlaamse provinciebestuur de bevoorrechte relaties te onderhouden. Ook China staat twee keer per jaar op zijn programma. Oost-Vlaanderen onderhoudt al 25 jaar een nauwe band met Vietnam.

Versnick maakt op zijn trips steeds een tussenstop in Bangkok. “Waarom hij daar zo vaak moet zijn, is voor niemand duidelijk”, zegt provincieraadslid Riet Gillis, die zich de voorbije twee maanden verdiepte in de onkostenvergoedingen van Versnick.

Suite

In de onkostennota’s die Versnick indient, prijkt telkens een rekening van Hotel Lebua. De goedkoopste kamers kosten daar 136 euro, maar Versnick boekt bijna altijd een suite met twee slaapkamers ter waarde van ongeveer 320 euro. “Dat hij die rekeningen presenteert aan de provincie – en dus aan de belastingbetaler – is volledig in strijd met het reglement rond dienstreizen”, zegt Gillis.

Op de hotelrekeningen die Versnick binnenbrengt, staat meestal enkel zijn naam en adres. Maar in minstens één geval staat de rekening op naam van de bvba Clanco, een bedrijf waarvan behalve Versnick ook zijn dochter zaakvoerder is. “Waarom Versnick dat doet, is niet duidelijk”, zegt Gillis. “Maar de kans is niet onbestaande dat hij die rekening ook nog eens indient als fiscale aftrekpost voor zijn bvba.”

Ambassade

In een eerste reactie op de onthullingen geeft Versnick meerdere verklaringen voor zijn uitstapjes naar Bangkok. “Ik heb de kosten afgewend op de provincie omdat ik in Bangkok contacten onderhoud met de ambassade om mogelijke investeringen voor onze auto-industrie te onderzoeken, en om daar misschien een economische missie op te starten.”

Een verklaring waarom de hotelrekening van Bangkok in december 2016 op naam van bvba Clanco staat, heeft Versnick niet. “Ik kan daar geen zinnige uitleg voor geven. Het kan een vergissing zijn van het hotel.”