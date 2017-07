Gestolen hond na twee jaar herenigd met baasje: “Duc herkende mij meteen”

Frédéric (55) uit Ukkel had de hoop eigenlijk al opgegeven: zijn hond Duc, een mooie Berner Sennen, werd in 2015 gestolen. Tot hij een dikke week geleden een telefoontje kreeg van het Blauwe Kruis Oostende. “Duc herkende mij meteen. Ik heb gehuild van geluk”, zegt zijn baasje.

Op 18 december 2015 werd de hond Duc (5) in het ‘hondenhoekje’ voor de deur van de Basic Fit in Ukkel geparkeerd, terwijl zijn baasje binnenging. Toen Frédéric terug buiten kwam, was Duc weg. Gestolen, bleek uit de beelden van de bewakingscamera.

Op 26 juni kreeg de politie van Bredene een telefoontje. Bewoners van een appartementsgebouw in de buurt signaleerden dat op het terras van een flat twee uitgemergelde, verwaarloosde honden zaten. “Het appartement was voor de rest leeg, zonder meubilair”, klinkt het bij de politiezone. “We hebben het Blauwe Kruis ingelicht. Een van de honden bleek gechipt te zijn. Een Berner Sennen.”

Het was Duc. En dus werd Frédéric tegen al zijn verwachtingen in opgebeld. “Ik was zo bang dat hij getraumatiseerd ging zijn”, zegt hij. “Maar ik wist dat hij mij niet vergeten was. Toen ik zijn naam riep, herkende hij mij meteen. Ik heb gehuild van geluk. De mooiste dag van ons leven.”