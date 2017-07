Van der Poel blijft bevestigen in mountainbiken, Zwitserse wereldkampioen wint in eigen land

De Zwitser Nino Schürter heeft zondag voor eigen publiek in Lenzerheide ook de vierde wereldbekermanche mountainbike op zijn naam gebracht. De wereld- en olympische kampioen was drie seconden sneller dan de Tsjech Jaroslav Kulhavy, de Rus Anton Sintsov kwam op vijftien seconden als derde over de streep. Veldrijder Mathieu van der Poel eindigde op de tiende plek. Kevin Panhuyzen was op 3:44 de beste Belg op de twintigste plaats.