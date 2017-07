Vrouw (33) levensgevaarlijk gewond, echtgenoot in de cel: “Slachtoffer van inbrekers”

Maaseik -

In de nacht van zaterdag op zondag is een 33-jarige vrouw uit Maaseik, een moeder van twee kinderen, levensgevaarlijk gewond geraakt in haar huis op de hoek van de Lindenlaan en de Kastanjelaan in Maaseik. Haar 34-jarige man, die beweerde dat zijn vrouw het slachtoffer was geworden van een agressieve inbraak, werd gearresteerd. Hij is aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.