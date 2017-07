Yannick Thoelen in tribune voor oefenmatch STVV

Opvallende toeschouwer in het Leunenstadion zaterdag. Daar volgde Yannick Thoelen de oefenmatch tussen Geel en STVV.

De doelman van AA Gent, staat hoog op het verlanglijstje van STVV en de Looienaar staat zelf ook open voor een transfer naar Stayen. Sint-Truiden zat al meermaals rond de tafel met Thoelen, maar die krijgt voorlopig geen groen licht om te vertrekken uit de Ghelamco Arena. Na het afspringen van de transfer van Bram Castro zijn de voetbalbelgen in de kern bij Gent immers schaars en daar is Thoelen er een van. Vanuit Truiense kant geeft men zich echter nog niet gewonnen in de strijd om een doublure voor Pirard en blijft men proberen om de 26-jarige keeper los te weken. Al zal dat in eerste instantie afhangen van het in-en uitgaande verkeer bij de Gentenaren.