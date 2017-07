VIDEO. Drie finales voor Damon en Aidan Gielkens

Net als vorig jaar was de familie Gielkens erg succesrijk op het jeugdsterrentornooi van Neerpeltse. Vorig seizoen speelden ze twee finales en dit jaar drie.

Damon won bij de 11-jarigen en Aidan verloor twee keer bij de 13-jarigen.

“In de halve finale kon hij wel eens winnen van zijn interclubmaatje Kobe Schouteden. Samen werden ze dit jaar Limburgs kampioen met TC Peer De Krekel bij de 13-jarigen. Vorig jaar mocht zijn broer Damon als Limburgs kampioen naar de eindronde bij de 10-jarigen”, vertelt papa Johan trots. Zaterdag zat hij in de scheidsrechterstoel in Neerpelt. “De finales van mijn zonen laat ik bewust aan iemand anders over. Wij spelen vooral tornooien in onze buurt en sinds dit jaar maken die tornooien ook deel uit van het jeugdsterrencircuit, zodat ze automatisch meedoen voor de prijzen.”

Ook Elise Franssen en Julie-Melissa Plava stonden twee keer in de finale.

De winnaars: Louis Sleypen (9/4), Noor Vanspauwen (9/5), Damon Gielkens (11/4), Rune Cardeynaels (11/5), Joren Stevens (13/4), Thomas Vic (13/5), Bryan Spegelaere (15/4), Tommi Van Steen (15/5), Lies Jolling (11/4), Elise Fransen (11/5), Marie Bongaers (13/4), Julie-Melissa Plava (13/5), Lonne Vriens (15/4), Naomi Hemelaers (15/5).