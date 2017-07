Deze begroting zal de ultieme test zijn voor de regering-Michel

7.700.000.000 euro. Dit is het bedrag dat de federale regering-Michel de komende weken moet vinden om de begroting in het jaar 2019 in evenwicht te krijgen. Dat blijkt uit het rapport dat de begrotingswaakhond ‘Het Monitoringcomité’ afgelopen weekend heeft afgeleverd. Dat rapport werd verwacht tegen 5 juli. Dat de topambtenaren drie dagen extra nodig hadden om het rapport rond te krijgen, is al een veeg teken.

Het zag er aanvankelijk nog goed uit. Voor dit jaar zijn er nauwelijks nog inspanningen nodig, voor ‘slechts’ 83 miljoen euro. Eén draai aan een of ander knopje, en dat is opgelost. Maar voor 2018 en 2019 wordt het wel erg spannend. Om begrotingsgewijs op koers te blijven, moet er voor volgend jaar 4,2 miljard euro worden gevonden. Om over 2019 de begroting in evenwicht te krijgen, is er 7,7 miljard nodig. De uitgaven dreigen immers door de vergrijzing, de indexering van de ambtenarenlonen en uitkeringen de pan uit te swingen, terwijl de fiscale inkomsten achterblijven.

Voor de regering-Michel wordt dit de lakmoesproef. Deze begroting zal de ultieme test zijn voor de regering, die eerder al uitblonk in interne verdeeldheid, brandjesstokerij en onderling gehakketak. En dan hebben we het niet zozeer over het wegwerken van het begrotingstekort. Bij haar aantreden had de regering-Michel nog plechtig gezworen dat dit gat in 2018 moest en gevuld zou zijn. Die lat werd overigens al vlug wat lager gelegd: het bereiken van het begrotingsevenwicht werd een jaar uitgesteld. En zelfs nu is hier en daar te horen dat “een tekort onder de één procent in 2019 ook wel goed zal zijn”.

Er zijn echter nog een aantal andere katten te geselen die eveneens repercussies hebben op de begroting. Denk maar aan de meerwaardebelasting die de CD&V plots op tafel smeet, door andere partijen nadien herverpakt tot een “rechtvaardiger fiscaliteit”. Er is vanuit diezelfde hoek ook de eis om een vergoeding voor de Arco-spaarders uit te werken. Ook dat weegt op het budget. Er is de vraag van N-VA (en Open Vld) om de vennootschapsbelasting te verlagen. En er liggen nog wel een paar andere werven open die geld zullen kosten. Enfin, het zal van de komende begrotingsonderhandelingen afhangen of deze regering later met enige tevredenheid over haar werk zal kunnen terugblikken. Want volgend jaar zijn er al gemeenteraadsverkiezingen, en een jaar later regionale en federale verkiezingen. In de aanloop naar die verkiezingsjaren zullen er geen spijkers met koppen meer geslagen worden. Benieuwd of de regering deze col van eerste categorie weet te bedwingen, zonder onderweg te moeten afstappen.