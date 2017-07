In het Nederlands Limburgse Obbicht (Sittard-Geleen), net over de grens met Stokkem, is zondagmiddag midden in het dorp een hooiwagen in vlammen opgegaan. Rond 16.30 uur kregen de hulpdiensten een melding van de brandende hooiwagen op de Koestraat. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.