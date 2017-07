Franse kampioen komt aan buiten tijd en de vele opgaves: wie moet er naar huis?

Arnaud Démare begon ijzersterk aan de Tour de France: de kersverse Franse kampioen won de vierde etappe in Vittel en veroverde de groene trui maar haalde in de negende etappe naar Chambéry de tijdslimiet en moest dus onverbiddelijk naar huis.

De tijdslimiet in Chambéry lag op veertig minuten na winnaar Rigoberto Uran, die na 5u07’22” won in een millimetersprint. Het groepje-Démare kwam uiteindelijk binnen op 58’47”. Met Mickaël Delage, Ignatas Konovalovas en Jacopo Guarnieri waren drie ploegmaats bij sprinter Démare gebleven, waardoor FDJ in één klap maar liefst vier renners verloor...

De vier van FDJ waren overigens niet de enigen die de Tour moeten verlaten. Mark Renshaw (Team Dimension Data) kwam samen met het viertal over de streep. Verder moeten ook Matteo Trentin (QuickStep Floors) en Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe), de broer van wereldkampioen Peter, de Tour verlaten doordat ze te laat aankwamen. Tijdens de rit gaven ook Richie Porte (BMC), Geraint Thomas (Sky), Robert Gesink, Jos van Emden (allebei LottoNL-Jumbo) en Manuele Mori (UAE Emirates) er de brui aan.

Majka zwaar gehavend

Ook Rafal Majka kan nog toetreden tot het clubje dat de Tour verlaat. De Poolse kopman van Bora-Hansgrohe kwam ten val in de afzink van de Col de Biche en reed de rit uit, maar ligt intussen in het ziekenhuis met een groot aantal wonden. “Ik kan me niet voorstellen dat Rafal de Tour verder zal rijden”, verklaarde Ralph Scherzer, woordvoerder van BORA-Hansgrohe, tegenover Belga. “Hij heeft over zijn hele lichaam open wondes. Zoiets heb ik nog maar zelden gezien.” Majka wordt nu onderzocht, later volgt een bekendmaking of de tweevoudig winnaar van de bergtrui zijn Tour zal voortzetten.

Buiten tijd:

Arnaud Démare (FDJ) Jacopo Guarnieri (FDJ) Ignatas Konovalovas (FDJ) Mickaël Delage (FDJ) Mark Renshaw (Team Dimension Data) Matteo Trentin (QuickStep Floors) Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe)

Opgegeven:

Geraint Thomas (Sky) Richie Porte (BMC) Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) Jos Van Emden (LottoNL-Jumbo) Manuele Mori (UAE Emirates)