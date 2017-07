Froome steviger in het geel na dramatische Tour-etappe, Uran wint millimeterspurt

Rigoberto Uran heeft de negende, cruciale etappe in de Tour de France gewonnen. Na een chaotische rit met heel wat opgaves en diverse plotwendingen won hij in Chambéry de millimetersprint van Warren Barguil, Chris Froome werd derde. De gele trui zag met Geraint Thomas zijn luitenant wegvallen maar werd alsnog de grote winnaar van de dag toen met Richie Porte ook zijn grootste uitdager ten val kwam en moest opgeven. Bovendien moesten onderweg ook Alberto Contador en Nairo Quintana de rol lossen, waardoor enkel nog Fabio Aru en Bardet in theorie Froome kunnen bedreigen. In theorie.

Het peloton vertoefde vandaag zowel in de Jura als in de Alpen. Tijdens de 181,5 kilometer tussen startplaats Nantua en Chambéry stonden er zeven beklimmingen op het programma: twee van derde categorie, één van tweede categorie, één van vierde categorie en drie buiten categorie. Daarbij de Col de la Biche, een nieuwe klim in de Jura, 10,5 kilometer lang, gemiddeld negen procent. Voorts ging het daarna over de Grand Colombier die nu via de zijde ‘La Directissime’ werd beklommen, de kortste en steilste route naar de top. Tot slot was er de Mont du Chat, volgens sommigen de ‘zwaarste klim’ van Frankrijk, waarna nog zo’n 25 kilometer naar de finish in Chambéry wachtte.

Van bij de start ging het omhoog en Tim Wellens (Lotto-Soudal) trok meteen fors door op de Côte des Neyrolles. Het was echter nat en in de afdaling kwamen Manuele Mori (UAE Team Emirates) en Robert Gesink (LottoNL) zwaar ten val, de Italiaan en de Nederlander moesten meteen opgeven.

Vooraan bleef het hard gaan en uiteindelijk konden39 renners afstand nemen. Onder hen zaten met Benoot, Bakelants, De Gendt en Wellens vier landgenoten. Ook mannen als onder meer Vuillermoz, Herrada, Mollema, Ten Dam, Pantano, Pinot, Voeckler, Matthews, Stybar, Rolland, Feillu en Betancur kozen voor de aanval. Op de Col de Bérentin en de Côte de Franclens sprokkelden Pinot en De Gendt puntjes voor het bergklassement.

Coup van AG2R, Froome ziet luitenant wegvallen

In de achtergrond leek de witte trein van Team Sky de boel onder controle te hebben en de kopgroep kreeg een maximale voorsprong van zo’n zes minuten. Roglic kwam als eerste boven op de Col de la Biche maar in de afdaling besloot AG2R La Mondiale een ware coup te plegen. AG2R heeft zijn hoofdzetel in Chambéry en de Franse ploeg had duidelijk zijn zinnen gezet op deze etappe. Voorin schuwden ploegmaats Vuillermoz, Bakelants en Domont de risico’s niet en ook in het peloton liet kopman Romain Bardet het tempo de hoogte in jagen en Gautier stoof als een bezetene naar beneden.

Het zorgde voor chaos en in die chaos ging Geraint Thomas keihard tegen de vlakte. De luitenant van gele trui Chris Froome moest opgeven met een sleutelbeenbreuk en ook Quintana zag met Herrada een belangrijke pion letterlijk wegvallen. Kwiatkowski zorgde er echter voor dat Froome netjes in het groepje Bardet kon blijven en ook andere favorieten als Aru, Martin, Porte en Quintano waren mee. Contador maakte ook kennis met het asfalt maar zou later weer kunnen aansluiten, Majka verging het minder goed en volgde al snel op ruime afstand.

Benoot maakt indruk bergop, Bakelants is attent

Op de Grand Colombier (8,5 km aan 9,9 % maar met stukken tot 20% een waar beest) werd de kopgroep meteen uit elkaar geranseld. Jarlinson Pantano (Trek), Warren Barguil (Sunweb), Alexis Vuillermoz (AG2R) en Tiesj Benoot (Lotto) trokken er vandoor. Onze landgenoot was samen met Barguil de betere bergop maar het was nog ver en de twee lieten nog wat mannen terugkeren om in de vallei te kunnen overleven.

Zo kon ook Jan Bakelants (AG2R) weer aansluiten met onder meer Tony Gallopin (Lotto) en Michael Matthews (Sunweb), die zo in het puntenklassement een gouden zaak deed aan de tussensprint. Bakelants en Gallopin reden vol door na die tussensprint en het duo begon als eerste aan de Côte de Jongieux (4e cat), een opwarmertje voor de Mont du Chat, de taaie brok van buiten categorie.

Pech voor Froome maar geen steun voor Aru

Team Sky was de schok na het uitvallen van Thomas echter snel te boven gekomen en had met de overgebleven acht renners al snel weer een indrukwekkend treintje opgezet. Vooral Kwiatkowski bleef indruk maken als tempobeul en de twee leiders begonnen zo uiteindelijk met een voorgift van nog geen drie minuten aan de laatste klim van de dag: de Mont du Chat.

Volgens sommigen de ‘zwaarste klim’ van Frankrijk met 8,7 km lang aan gemiddeld 10,3 procent, maar met stukken tot 15 procent. In de groep met favorieten begonnen de treintjes van Sky, AG2R en BMC naast elkaar aan de klim maar al snel bepaalde Sky het tempo. Tot Froome plots materiaalpech kende: Fabio Aru twijfelde niet en demarreerde vol. Enkel Richie Porte, Nairo Quintana, Romain Bardet konden de Italiaan volgen maar er werd getwijfeld, waardoor Froome toch al snel weer met de hulp van enkele ploegmaats kon aansluiten. Om meteen weer stoïcijns en autoritair het tempo te gaan bepalen.

Contador en Quintana moeten rol lossen, Froome pareert aanvallen

Ondertussen was Warren Barguil (Sunweb) voorin voorbij alles en iedereen naar de kop van de koers gereden. Benoot leek zijn klim goed te hebben ingedeeld en ging op zoek naar de koploper maar werd even later overlopen door eerst Jakob Fuglsang (Astana) en even later ook het uitgedund groepje met favorieten.

Nairo Quintana

Daarin moest Contador als eerste de rol lossen, de 34-jarige Spanjaard mag zijn droom op een nieuwe Tourzege opbergen. Aru en Porte probeerden met meerdere versnellingen de geïsoleerde Froome in de problemen te brengen maar de gele trui gaf geen krimp. Meer zelfs, Froome koos voor de beste verdediging - de aanval - en meteen moest Quintana overboord. Ook Aru moest (even) passen maar kon zich herpakken. Froome, Porte, Bardet, Aru, Daniel Martin (Quick Step) en de verrassende Rigoberto Uran (Cannondale) stoomden door en pakten nog voor de top Fuglsang bij de lurven.

Spectaculaire crash van Richie Porte

Barguil kwam als eerste boven en pakte zo de bolletjestrui. Voor de dagzege wachtten echter nog 25 lange kilometers richting finish en een gevaarlijke afdaling. En dat het gevaarlijk was, werd meteen duidelijk: Richie Porte, voor velen de belangrijkste uitdager van Froome, ging al snel spectaculair onderuit en moest meteen worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De Australiër nam in zijn val ook Martin mee maar de Ier van Quick Step kon wel nog verder.

Bardet wilde absoluut de dagzege en ging alleen op zoek naar Barguil en liet zijn landgenoot ook meteen ter plekke. Bardet stond echter zevende in het klassement en dus wilden Aru, Uran en Fuglsang de Fransman niet zomaar laten rijden. Froome zag het graag gebeuren en werkte ook graag mee in de jacht op de Fransman.

Het was hopeloos voor Bardet, die op 2 kilometer van de streep werd ingerekend. Er werd gesprint voor de dagzege Fugslang begon van ver maar werd geremonteerd door Uran en Barguil. De Fransman claimde de overwinning maar na enkele dramatische minuten werd de 30-jarige Colombiaan van Cannondale-Drapac na de fotofinish uitgeroepen tot dagwinnaar. Des te opmerkelijker was dat Uran in de slotfase nog mechanische problemen had en niet meer kon schakelen maar blijkbaar wel de juiste versnelling had gekozen...

Daniel Martin kwam samen met Nairo Quintana op meer dan een minuut van het groepje Froome over de streep.

Maandag staat de eerste, welgekomen rustdag op het programma. Dinsdag bevindt het peloton zich helemaal aan de andere kant van Frankrijk: de bergen van de Jura worden immers ingeruild voor de golvende wegen van de Dordogne in een typische overgangsetappe naar de Pyreneeën.

Uitslag:

1. Rigoberto Urán (Cannondale) in 5u07’22”

2. Warren Barguil (Sunweb) z.t.

3. Chris Froome (Team Sky)

4. Romain Bardet (AG2R)

5. Fabio Aru (Astana)

6. Jakob Fuglsang (Astana)

7. George Bennett (LottoNL) +1’15”

8. Mikel Landa (Team Sky) z.t.

9. Daniel Martin (Quick-Step)

10. Nairo Quintana (Movistar)

Stand:

1. Chris Froome (SKY) in 38u26’32”

2. Fabio Aru (AST) +14”

3. Romain Bardet (ALM) +47”

4. Rigoberto Uran (CDT) +1’01”

5. Jakob Fuglsang (AST) +1’33”

6. Daniel Martin (QST) +1’40”

7. Simon Yates (ORS) +1’58”

8. Nairo Quintana (MOV) +2’09”

9. Mikel Landa (SKY) +3’02”

10. George Bennett (TLJ) +3’49”