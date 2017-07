Festivalganger beschuldigt politie van “onwettig geweld”: “Vriendin wilde enkel helpen”

Een 32-jarige man uit Hamme beschuldigt de politie ervan zijn 27-jarige vriendin in elkaar geslagen te hebben op het lokale Fantasia Festival. Op Facebook deelde hij een bloederige foto in de hoop zo getuigen te vinden. De korpschef van de politie van Hamme-Waasmunster betreurt dat er iemand gewond geraakt is. “Maar voorlopig hebben we nog geen aanwijzingen dat dit het gevolg is van onwettig politiegeweld.”

Volgens Timoer Apers (32) brak zaterdagavond om 23 uur een enorme vechtpartij uit op het festival in Hamme. Zelf zag hij alles van op een afstand gebeuren.

“Maar toen mijn vriendin zag dat de politie een van haar vriendinnen geboeid had, is ze ernaartoe gelopen”, zegt Timoer Apers aan nieuwsblad.be. “Ze was zeker niet agressief. Ze wou alleen maar helpen. Toch hebben de agenten haar meteen weggeduwd.”

Nadien zouden de agenten haar hardhandig hebben aangepakt en haar met een matrak op het hoofd hebben geslagen. Dat is althans wat de jongedame en enkele getuigen verklaren.

Daarbij zou ze een hoofdwonde hebben opgelopen die in het ziekenhuis gehecht moest worden. “Steffi heeft nu nog barstende hoofdpijn en rugpijn. Ze kan amper slapen”, klinkt het.

Veiligheid garanderen

Het koppel gaat vandaag (zondag, red.) nog een klacht in te dienen bij de politie. Via Facebook ging Timoer ook op zoek naar getuigen. “Mijn vriendin is deze nacht in elkaar geslagen op Fantasia Festival door meerdere politieagenten. Dit zonder enige reden!”, schreef hij bij een bloederige foto van de jongedame.

De politiezone Hamme Waasmunster plaatste een eerste reactie op Facebook. “Naar aanleiding van de berichten op de sociale media omtrent het optreden van de politie op het Fantasia Festival, benadrukken wij dat alle interventies van de politiediensten hebben plaatsgevonden in het kader van het garanderen van de veiligheid van alle festivalgangers”, klinkt het.

Aan onze redactie geeft korpschef Maria De Sterck meer uitleg. “We betreuren dat er iemand gewond geraakt is, maar voorlopig hebben we geen aanwijzingen dat dit het gevolg is van onwettig politiegeweld.”

Zware vechtpartij

Volgens de korpschef brak er op het festival een zware vechtpartij uit tussen bezoekers. De security is tussenbeide gekomen. “Maar omdat die vechtpartij volledig uit de hand dreigde te lopen, is de politie opgeroepen om bijstand te bieden”, zegt De Sterck.

Nog volgens korpschef De Sterck zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er met een matrak geslagen is. “Uiteraard wordt er een proces-verbaal opgesteld waarbij alle tussenkomsten vermeld worden. Maar er moeten nog verschillende mensen verhoord worden.” En ook de verschillende partijen moeten nog verhoord worden, zegt ze. “We zullen zien hoe dit verder evolueert.”