VIDEO. Chloë en Magali openen pop-up zomerbar in Paal: “Mooiste terras van Limburg”

Beringen - Dat de vosjes niet stilzitten sinds hun overwinning in ‘Mijn Pop-uprestaurant’ is een zekerheid. Een jaar later kunnen de zussen uit Beringen een tijdelijk restaurant in de Japanse Tuin in Hasselt, de lancering van hun kookboek ‘Bowl Food’ en de HBvL-reeks ‘Kleine Kost’ op hun conto schrijven. Nu voegen ze daar zomerbar ‘La Terrazza’ aan toe.

“Op zoek naar het mooiste terras van Limburg zijn we hier terechtgekomen”, klinkt het in koor. “We zijn vlakbij opgegroeid, maar kende het golfterrein eigenlijk nog niet zo goed.” Zonde vinden ze nu, want ze zijn erg trots op de locatie. “We wilden perse iets aan het water.” En dat is gelukt: de ‘green’ van het Millennium-golfterrein grenst aan de Paalse Plas waar je vanop het terras van Chloë en Magali een overzicht over hebt.

“Water en zomer, dat gaat hand in hand.” Net als een wijntje en tapas, beter bekend als het Italiaanse ‘apertivo’, is voor de zussen niet weg te denken deze tijd van het jaar. Dat concept is dan ook de basis van het aanbod in de zomerbar. “We hebben gezocht naar wijn en gin van over de hele wereld in combinatie met enkele tapas. Daarnaast bieden we wekelijks nog enkele cocktails aan.”

La Terrazza, tot en met eind augustus geopend bij mooi weer. Meer info: www.sistersandspice.net/la-terrazza.