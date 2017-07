Tienduizend mensen geëvacueerd in Polen na ontdekking van oorlogsbom

De Poolse overheid heeft zondagmorgen in de stad Bialystok, in het oosten van het land, ongeveer 10.000 mensen moeten evacueren. Er wordt tot de actie overgegaan na de ontdekking van een 500 kilogram zware Duitse bom uit de Tweede Wereldoorlog.

Een zestigtal straten in Bialystok en nog eens 45 straten in twee omliggende dorpen werden ontruimd nadat de bom bij bouwwerken was aangetroffen. Volgens de ontmijningsdienst bestond het gevaar dat de bom zou ontploffen op het moment dat ze door een hijskraan omhoog werd gehesen.

Op Poolse bouwwerven worden wel vaker bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De meeste bommen worden ontdekt in de omgeving van de stad Warschau, die aan het einde van de oorlog grotendeels werd verwoest.