Bestuur Beringse Fatih-moskee zegt gesprek met Homans af: “Kans op nieuwe afspraak is klein”

Hasselt / Beringen - Het op maandag geplande gesprek tussen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) en het bestuur van de Fatih Camii-moskee in Beringen is afgelast. Dat laat zowel het bestuur als het kabinet van de minister weten. De N-VA-minister heeft de erkenning van de moskee vorige week ingetrokken en zou maandag een onderhoud hebben met het bestuur van de moskee. Maar de moskee heeft dat gesprek afgezegd.

Het moskeebestuur nodigde minister Homans uit voor een onderhoud, nadat maandag was bekend geraakt dat ze de erkenning van het gebedshuis intrekt omdat “bevolkingsgroepen er tegen elkaar worden opgezet”. De minister ging in op de uitnodiging, maar was niet van plan om haar beslissing om te keren. “Mijn beslissing is onherroepelijk. Het ministerieel besluit is al ondertekend en verstuurd”, aldus minister Homans.

Het moskeebestuur heeft het gesprek dit weekend dan toch afgezegd, maar wil niet kwijt waarom. “Eventueel wordt er nog een nieuwe afspraak gemaakt, maar die kans is heel klein”, aldus Erdogan Yildiz van het moskeebestuur. De woordvoerder van minister Homans bevestigt de annulatie. “Wij zijn onmiddellijk ingegaan op de vraag voor een gesprek en hebben hen ook binnen de week een afspraak gegeven”, zegt Toon De Bock, woordvoerder van minister Homans.

Dat was volgens de De Bock niet evident “gezien het feit dat de laatste weken voor het zomerreces altijd zeer druk zijn”. “Tot donderdag hadden we nog steeds geen bevestiging gekregen van de afspraak, daarom hebben wij zelf nog eens een mail gestuurd met de vraag om de afspraak te bevestigen”, aldus De Bock. “We kregen onmiddellijk een antwoord terug waarbij ze de afspraak hebben afgezegd.”