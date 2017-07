“Politielandschap raakt helemaal uit evenwicht”

Eind juni stelde politiezone Carma met gepaste trots haar nieuwste aanwinst voor: een patrouilleboot waarmee de lokale politie nu ook op de Maasplassen de sterke arm der wet kan laten gelden. Goed nieuws voor de burger, al legt de aankoop van de kleine zodiac wel op pijnlijke wijze een groter probleem bloot: doordat de federale politie in gebreke blijft, voert de lokale politie steeds meer taken uit die ze eigenlijk niet moet uitvoeren. “Het politielandschap is helemaal uit evenwicht aan het raken”, zegt veiligheidsexpert Brice De Ruyver (UGent).

Een zonnige dag op de Maas in Kinrooi. Plezierboten varen voorbij, her en der wordt gezwommen, gezeild en gesurft. Het verkeer is er soms drukker dan op menig gewestweg. Daarom besliste de nieuwe politiezone ...