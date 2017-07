Het festival dat als een feniks uit de modder herrees

Herk-de-Stad - Ongeziene stortbuien spoelden in 2012 Rock Herk bijna definitief weg uit het Vlaamse festivallandschap. Maar dankzij een zakelijke coördinator - die hier voor het eerst zijn verhaal doet - en het ingezamelde geld van fans kroop ’s lands oudste alternatieve rockfestival weer overeind. Met succes. Voor de eerste keer mag het bordje ‘Uitverkocht’ worden bovengehaald.

In 2012 vierde Rock Herk zijn 30ste verjaardag. Het zou een cruciaal jaar worden in de geschiedenis van het oudste alternatieve festival van België. Noodgedwongen moest Rock Herk in zijn jubileumjaar ...