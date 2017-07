REACTIES. Teleurgestelde Pauwels wou gele trui: “Ik begrijp steeds minder van al die tactieken”

Serge Pauwels ging vandaag vol voor de gele trui, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een anonieme veertigste plaats. Nochtans zag het er tot vlak voor de slotklim nog goed uit voor Pauwels, maar daarna joeg Sky in de achtervolging het tempo de hoogte in. “Bij Sky hadden ze me nochtans gezegd dat ze niet achter ons gingen rijden. Ik begrijp steeds minder van al die tactieken”, stelde Pauwels na afloop.

“Ik weet niet meer goed hoe alles gelopen is, maar er waren in het begin heel veel aanvallen. Het duurde lang vooraleer we wegraakten, maar ik was wel telkens goed mee”, begon Pauwels na de finish zijn relaas bij Sporza.

“Ik was all in gegaan vandaag, want mijn doel was om de gele trui te pakken. Ik dacht dat Sky van plan was om het geel vandaag uit handen te geven. Of ik hun tactiek dan begrijp om toch te beginnen jagen? Luke Rowe (renner van Sky, red.) had me voor de start nog gezegd dat ze niet zouden rijden als ik zou aanvallen. Tegenwoordig begrijp ik steeds minder van al die tactieken. Meestal is het het omgekeerde van wat je verwacht. Ik probeer dus ook niet meer voort te gaan op wat gezegd wordt.”

“Alleen spijtig dat ik niet kon winnen. Ik had onderweg heel veel krachten verspeeld. Calmejane heeft zijn koers anders ingedeeld. Hij reed op de voorlaatste klim vanuit die grote groep naar ons. En het is een sterke renner hé. Voor de Tour heb ik in Het Nieuwsblad gezegd dat hij de renner was die het meest zou aanvallen, hij toonde vandaag waarom.”

Greg Van Avermaet: “Gegokt en verloren”

“Ik ben een beetje teleurgesteld. We kregen nooit echt een vrijgeleide van het peloton, en als je dan weet dat al die klimmers mee zijn... ik wist dat ik moest meedoen zodra ik voorin zat, maar ik heb gegokt en verloren. En eigenlijk gewoon energie verspild. Nadat ik gegrepen was heb ik nog wat energie proberen sparen. Ik ben wel erg tevreden over mijn benen, dus ik heb vertrouwen in wat nog komt. Er zijn nog veel mooie ritten, zoals die naar Rodez. Mannen zoals Matthews en Démare kijken daar natuurlijk ook naar, maar ik hoop daar eens te kunnen uitpakken!”

Lilian Calmejane: “Het kopje was belangrijker dan het lijf aan het eind”

“Ongelooflijk dat dit in mijn Tourdebuut gebeurt! We hebben al heel de week vooraan gekoerst. Toen ik vroeg aan mijn ploegmaats of ik vandaag mijn gang mocht gaan omdat ik me goed voelde zeiden ze dat het goed was, en ze hebben me goed geholpen om deze droom te realiseren, om een Tourrit te winnen. Het was volle bak van start tot finish en vandaag was het parcours heel lastig, van begin tot eind. Ik hou van dit soort etappes waar er van bij de start spektakel is. Die krampen? Het was natuurlijk een snelle wedstrijd van begin tot einde. Het kopje was belangrijker dan het lijf aan het eind.”

Jan Bakelants: “Hoe was mijn dag? Klote hé”

“Hoe mijn dag was? Echt klote, he. Ik heb alles gedaan wat ik wou doen, ik voel me nu wel iets minder fris dan op La Planche des Belles Filles en dat zal vandaag ook meegespeeld hebben. Het was hard tegen hard. Greg Van Avermaet was heel sterk, Thomas De Gendt ook in het begin. Alle renners waarmee we voorin zaten waren rouleurs, en toen kwamen de klimmetjes”, vertelde Jan Bakelants na de finish. “De situatie veranderde constant. Ik voelde me na een tijdje leeglopen en het was moeilijk om bevoorraad te worden. Op de slotklim waren de anderen vervolgens te sterk voor mij.”

Een gemiste kans dus voor Bakelants, maar wat kan de Belg van AG2R nu nog? “Ik zal het zeker nog proberen deze Tour, maar morgen is bijvoorbeeld al geen rustdag. Je moet er vanaf de start staan in zo’n zware etappe.”