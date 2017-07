Serge Pauwels lost op slotklim en ziet Calmejane afstevenen op tweede Franse ritzege

Lilian Calmejane heeft in Station des Rousses voor een tweede Franse ritzege gezorgd in deze Tour de France. De Fransman reed op de laatste klim van de dag weg van onder meer Serge Pauwels, die zich meermaals toonde. Chris Froome blijft in het geel.

De renners kregen vandaag drie cols voor de wielen geschoven in deze achtste etappe: de Col de la Joux (3e cat.), de Côte de Viry (2e cat.) en vooral de beklimming naar de Montée de la Combe de Laisia Les Molunes (1e cat.). Aan de start in Dole was het alweer snikheet, maar heel wat renners bekenden nog voor het startschot kleur. Het ritprofiel was bijzonder interessant voor de vrijbuiters, mits een goede vlucht kon het misschien eindelijk prijs zijn voor een vluchter.

Het regende dan ook aanvallen van bij de start. Tiesj Benoot, Oliver Naesen en zelfs André Greipel probeerden van bij start weg te raken, maar werden al snel weer ingerekend. Ook Greg Van Avermaet probeerde het, hij kreeg met Alexey Lutsenko en Sylvain Chavanal slechts twee lotgenoten mee. Te weinig voor de stevige rit in het Jura-gebergte, het trio werd tien kilometer later dan ook weer gegrepen.

Terwijl het voorin nog steeds zoeken was naar de goede vlucht, zochten achterin onder meer Tim Wellens en Arnaud Démare naar de goede benen. Wellens en Démare kenden een complete offday, en verloren al snel heel wat tijd. De Franse kampioen sprintte dan ook niet mee voor de punten bij de tussensprint, waar André Greipel de volle buit greep voor Matthews en Kittel.

Pauwels virtueel in het geel

Na zestig kilometer fietsen was er dan eindelijk sprake van de vlucht van de dag. Zo’n 50 renners scheurden los uit het peloton en fietsten al snel een voorsprong bijeen tegenover gele trui Chris Froome. Team Sky liet namelijk begaan, al zaten er in de kopgroep enkele namen die een bedreiging voor de gele trui vormden. Daarbij ook zes Belgen: Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Serge Pauwels, Jens Keukeleire, Jan Bakelants en Thomas De Gendt.

Van de vijftig renners schoten twintig kilometer nog maar 13 over, inclusief Bakelants, Van Avermaet en Serge Pauwels. Die laatste was zelfs de best geplaatste renner in de kopgroep, en reed lang virtueel zelfs in de gele trui.

Van Avermaet wist voor de start al dat de slotklim naar de Montée de la Combe de Laisia-Les Molunes iets te zwaar was, maar hield toch tot aan de voet stand. Samen met Bakelants, maar eens op de smerige slotklim losten de twee Belgen al snel de rol. In het peloton gingen de troepen van Team Sky intussen verwoed op zoek naar de kopgroep na een al bij al kalm dagje, al was het toch even schrikken toen Chris Froome het veld indook — gelukkig zonder veel erg.

Krampen

Nicholas Roche was de eerste van de kopgroep die een cartouche loste op de slotklim, maar de Ier werd snel geremonteerd door Lilian Calmejane en de ijzersterke Serge Pauwels. Toen Calmejane vijf kilometer later echter een tweede aanval inzette, had Pauwels niet meteen een antwoord klaar. De Fransman bleek de sterkste op het laatste stuk bergop en kwam alleen boven op de top. Robert Gesink kwam een halve minuut later als tweede boven, twintig seconden later passeerden Pauwels en Roche.

De voorsprong die Calmejane bergop had bijeen gefietst, leek voldoende voor de ritzege... maar toen kreeg de Fransman van Direct Energie kramp op vijf kilometer van de meet. Calmejane herstelde echter net op tijd en vatte met hernieuwde moed de laatste drie kilometer aan. Terwijl de Fransman de boog van de laatste kilometer in het zicht had, probeerde Daniel Martin nog een gooi te doen naar de gele trui. De kopman van Quick Step Floors gooide de stok in het hoenderhok, maar raakte niet weg.

Lilian Calmejane won de rit, voor Robert Gesink. Chris Froome behield uiteindelijk makkelijk de gele trui.

Rituitslag:

1. Lilian Calmejane (Direct Energie)

2. Robert Gesink (LottoNL-Jumbo)

3. Guillaume Martin (Wanty)

