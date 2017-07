WIMBLEDON. Tsonga is voorlopig enige favoriet die struikelt in derde ronde

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 10) heeft de achtste finales van Wimbledon niet kunnen bereiken. De Fransman ging er verrassend uit tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 28). Novak Djokovic (ATP 4) had minder problemen met de Letse wildcard Ernests Gulbis (ATP 589). Bij de vrouwen haalden ook Garbine Muguruza (WTA 15) en Caroline Wozniacki (WTA 6) de achtste finales.

Muguruza vlot door naar achtste finales

Garbine Muguruza (WTA 15) heeft zich makkelijk geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. De Spaanse gunde haar Roemeense opponente Sorana Cirstea (WTA 63) in de derde ronde amper vier spelletjes: 6-2, 6-2 na 1 uur en 10 minuten.

Muguruza had in haar vorige wedstrijd Yanina Wickmayer (WTA 96) uitgeschakeld met 6-2 en 6-4. Ze speelt voor een plaats in de kwartfinales tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 70) of de Duitse nummer 1 van de wereld Angelique Kerber.

De 23-jarige Muguruza staat voor de vijfde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2015 schopte ze het in de All England Club tot de finale, waarin Serena Williams met 6-4, 6-4 de betere was. Minder dan jaar later nam Muguruza revanche door de Amerikaanse te verslaan in de finale van Roland Garros, voor Garbine Muguruza haar eerste en tot dusver enige grandslamtitel.

Wozniacki moet vechten

Caroline Wozniacki (WTA 6) heeft haar plaats in de vierde ronde niet cadeau gekregen. Het vijfde reekshoofd zette de Estse Anett Kontaveit (WTA 38) pas na 2 uur tennis opzij met 3-6, 7-6 (7/3) en 6-2.

Wozniacki, 26, raakte bij tien eerdere deelnames aan Wimbledon nog niet verder dan de achtste finales, een resultaat dat ze nu evenaart. Op de drie andere grandslams haalde ze minstens de laatste acht, met twee finales op de US Open (in 2009 en 2014) als uitschieters.

Vorig jaar eindigde het voor de gewezen nummer 1 van de wereld op Wimbledon al in de openingsronde, na verlies tegen Svetlana Kuznetsova.

Anett Kontaveit stond voor de vierde keer op de tabel van de All England Club. Zowel in 2014, 2015 als 2016 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld. De Estse haalde wel al eens de achtste finales van een grandslam, in 2015 op de US Open.

In de achtste finales neemt Wozniacki het op tegen de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 25). Die was met 6-2 en 6-4 te sterk voor haar landgenote Alison Riske (WTA 46).

Jo-Wilfried Tsonga struikelt in derde ronde over Querrey

De derde ronde betekent voor Jo-Wilfried Tsonga het eindstation op Wimbledon. De Fransman, nummer 10 van de wereld, ging er zaterdag uit tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 28).

De partij tussen Tsonga en Querrey was vrijdagavond stilgelegd bij een 6-5 voorsprong voor de Amerikaan in de vijfde set. Tsonga mocht zaterdag bij de herneming opslaan maar werd onmiddellijk gebroken. Querrey haalde het zo met 6-2, 3-6, 7-6 (7/5), 1-6 en 7-5.

De 32-jarige Tsonga stond voor de tiende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Hij haalde er in 2011 en 2012 de halve finales. Vorig jaar bleek Andy Murray in de kwartfinales te sterk. Opslagkanon Querrey (1m98) zat vorig jaar net als Tsonga bij de laatste acht op Wimbledon, zijn beste prestatie tot dusver in de All England Club. Hij verloor toen van Milos Raonic.

In de achtste finales speelt Querrey tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 42). Die wipte in de derde ronde Ruben Bemelmans (ATP 124).

Djokovic raakt wel tot in de achtste finales

Novak Djokovic (ATP 4) heeft zich wel weten te plaatsen voor de achtste finales. De Serviër won in de derde ronde met 6-4, 6-1 en 7-6 (7/2) van de Letse wildcard Ernests Gulbis (ATP 589), een voormalig top 10-speler. Na 2 uur en 11 minuten zat de partij op Centre Court erop.

Tweede reekshoofd Djokovic neemt het voor een plaats in de kwartfinales op tegen Adrian Mannarino (ATP 51). Die versloeg in vijfsetter zijn landgenoot Gael Monfils (ATP 14) met 7-6 (7/3), 4-6, 5-7, 6-3 en 6-2.

De 30-jarige Djokovic, die wordt begeleid door André Agassi, mikt op een vierde Wimbledontitel. Hij won het prestigieuze grastoernooi op de All England Club in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar moest ‘Nole’ al vroeg inpakken na verlies in de derde ronde tegen Sam Querrey. Het was zijn snelste exit in Londen sinds 2008.