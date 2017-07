Houthalen-Helchteren - Vrijdag bereikte het Lachfestival in Houthalen-Helchteren zijn hoogtepunt met een feestdag vol nationaal en internationaal straattheater, met de zomerparade en veel meer. Naast de energieke show van The Beat Brothers en de gepassioneerde acrobatiek van The Black Blues Brothers was er ook ruimte voor een serieuze brok theater met D’Irque & Fien. Ook aan de kleinsten werd gedacht met de Kinder-Cartoon-Straat, een Superman stage, en nog veel meer.

Bekijk hier alle foto's van de topdag van het Lachfestival.