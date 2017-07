Krijgen aanvallers voor het eerst hun kans in deze Tour?

Het peloton arriveert zaterdag in de achtste Touretappe in de Jura voor een rit van Dole naar Station des Rousses, over 187,5 kilometer. Een etappe waarin het voortdurend op en neer gaat en aanvallers wel eens een slag zouden kunnen slaan.

“We rijden door een prachtige omgeving”, aldus parcoursbouwer Thierry Gouvenou bij de presentatie van de Tour vorig jaar. “Akkoord, de renners zullen daar wellicht niet veel aandacht aan besteden, maar het zal mooie plaatjes opleveren.”

Na een lange aanloop, over een glooiend parcours, krijgen de renners drie gecategoriseerde cols voorgeschoteld: na zo’n 100 kilometer wordt gestart met de Col de la Joux, 6,1 kilometer aan 4,7 procent gemiddeld, een col van derde categorie. Daarna wacht na 138,5 kilometer de Côte de Viry, 7,6 kilometer aan 5,2 procent die de status van tweede categorie kreeg en finaal de klim naar de Montéé de la Combe de Laisia Les Molunes, 11,7 kilometer aan 6,4 procent, van eerste categorie. De finish ligt niet op de top, wel volgt nog 12 kilometer, een stukje in dalende lijn, maar vooral toch ook nog veel meters op en neer richting de aankomst in Station des Rousses.

“Verraderlijke finale”

“Het is een verraderlijke, listige finale”, meent Gouvenou, “met veel draaien en keren, over smalle wegen waarbij de renners voortdurend van snelheid moeten wisselen en dat vreet energie. Er zijn twee opties: aanvallers krijgen al vroeg in de wedstrijd hun kans of de klassementsrenners proberen te verrassen op het eind.”

“Ik denk dat de etappe van zondag eerder cruciaal wordt dan zaterdag”, sprak gele trui Chris Froome op het persmoment na de etappe van vrijdag. Lees: een vroege vlucht met de juiste renners zou wel eens zijn zegen kunnen krijgen. Aanvallen dus is de boodschap bij de start.

Dat meent ook Tiesj Benoot van Lotto Soudal die de voorbije twee dagen, net zoals vele andere renners, geen al te beste vriend bleek met de hitte. “Dit is een perfecte rit voor aanvallers”, zei hij, “de start is vlak, dus ik verwacht dat veel renners een poging zullen wagen en we zullen een snel eerste wedstrijduur krijgen. Of een vroege vlucht de kans krijgt, hangt af van Team Sky of andere ploegen met klassementsrenners. Een renner die kans maakt op top tien in Parijs zullen ze niet veel voorsprong gunnen.”