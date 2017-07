Zenit strikt Argentijn Sebastian Driussi

Zenit Sint-Petersburg heeft de transfer van de Argentijn Sebastian Driussi afgerond. De 21-jarige spits komt over van River Plate en ondertekende in Rusland een contract voor vier seizoenen, zo maakte Zenit zaterdag bekend. Met de overgang zou een bedrag van vijftien miljoen euro gemoeid zijn.

In 92 wedstrijden voor River Plate was Driussi goed voor 25 doelpunten. Met de Argentijnse grootmacht won de voormalige jeugdinternational de titel, de Copa Libertadores en de Zuid-Amerikaanse Super Cup. Bij Zenit wordt hij onder meer ploegmaat van zijn landgenoot Leandro Paredes, die vorige week overkwam van het Italiaanse AS Roma.

Voor River Plate zijn het woelige tijden, want enkele weken geleden raakte bekend dat met Lucas Martínez Quarta en Camilo Mayada twee spelers van de club betrapt werden op het gebruik van doping. Volgens geruchten in de Argentijnse media zou het zelfs om zeven River Plate-spelers gaan, ook Driussi werd daarbij genoemd.