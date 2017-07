Voormalige verkoper geeft geheimen van Primark prijs: “Ik heb soms vuile dingen gezien in de winkel”

Voor hij aan de slag ging als reporter bij de ‘Derby Telegraph’, werkte George Allen een zestal maanden als verkoper bij Primark in de Engelse stad Derby. Een job waar hij over het algemeen goede herinneringen aan overhoudt, al herinnert hij zich ook enkele opvallende - en vuile - dingen.

Volgens de voormalige verkoper is het “eindeloos opvouwen van kleren” het grootste deel van het werk in Primark. Nieuwe werknemers krijgen op hun eerste dag een snelcursus van tien minuten om kleren op te vouwen, waarna ze er meteen alleen voor staan.

Wanneer een klant een bepaald kledingstuk in een andere maat vraagt, begint de chaos pas echt. “Het ding is... niemand van ons wist echt waar alles lag in het magazijn”, vertelt George Allen. “Het is een gigantische ruimte vol kartonnen dozen. Je moet eigenlijk al geluk hebben om iets te vinden. Ik heb daar zes maanden gewerkt en ik heb één keer het juiste item gevonden. En daar was ik trots op!”

Korting

Ook achter de kassa zitten is meestal geen pretje. In een winkel waar een wachtrij van meer dan twintig mensen perfect normaal is, is het leven achter de kassa heel stresserend.

“In de Primark in Derby hebben de werknemers twee knopjes onder hun kassa”, legt Allen uit. “Via het ene knopje laat een mannelijke stem de klanten weten dat de kassa vrij is, via het andere knopje geeft een vrouwelijke stem de uitleg. De mannelijke stem is luider en efficiënter.”

Volgens hem is het voor klanten ook makkelijker om korting te krijgen dan voor het personeel zelf. “Klanten die een minieme fout opmerken aan een kledingstuk, krijgen zonder discussie 10 procent korting als ze daarnaar vragen”, klinkt het. “Maar ze mogen het niet te ver drijven, want anders eindigen ze in het “Book of Faces”.”

Dat boek is gevuld met close-ups van bewakingsbeelden. Iedereen die zich slecht gedragen heeft tijdens het shoppen, belandt met zijn of haar gezicht in de catalogus.

Lichaamssappen

Daarnaast herinnert Allen zich dat urine en uitwerpselen vrij vaak voorkwamen in de Britse winkel. Plots konden er dan lichaamssappen op de vloer liggen... “Er zijn zelfs cryptische omschrijvingen die dan omgeroepen worden. Bijvoorbeeld: schoonmakers voor de mannenafdeling, code twee. Zo wist het schoonmaakpersoneel meteen dat ze zich aan lichaamssappen mochten verwachten.”

De voormalige verkoper benadrukt nog dat de werknemers van Primark wel altijd sterk in hun schoenen staan. “Die winkels zijn gevuld met mensen met een goed karakter. Mensen die nieuwkomers meteen welkom doen voelen en de klanten oprecht willen helpen. Elke minuut die extra gewerkt wordt, krijgen ze bovendien te zien op hun loonbrief.”