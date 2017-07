Zo maakt Lukaku zijn transfer bekend aan maatje Paul Pogba (die daarna helemaal uit de bol gaat!)

Manchester United maakte zaterdagmorgen de transfer bekend van Romelu Lukaku. De spits is op dit moment nog op vakantie in de Verenigde Staten, mét zijn maatje en dus ook nieuwe ploegmaat Paul Pogba. Lukaku maakte het nieuws bekend aan Pogba met één simpele boodschap: “Ik zie je morgen op training!” En Pogba, die ging daarna helemaal uit de bol!

Paul Pogba plaatste bij de video op zijn Instagramaccount ook de hashtag #AgentP, verwijzend naar zichzelf. Het is dan ook duidelijk dat de aanwezigheid van de Franse middenvelder bij United een belangrijke factor was bij de keuze van Lukaku... Manchester United vertoeft vanaf zondag op stage in de VS, met Paul Pogba en dus ook Romelu Lukaku.