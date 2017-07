Interesse van topclubs? Sander Berge blijft er rustig onder

Sevilla, Monaco, Arsenal, Everton. Het rijtje clubs waar Sander Berge al aan gelinkt werd, is indrukwekkend. Als 19-jarige moet je stevig in je schoenen staan om dat zomaar naast je neer te leggen. Gelukkig voor Genk komt Berge uit het Hoge Noorden en heeft hij nul komma nul Bailey-gehalte. “Ik blijf de simpele jongen die ik altijd geweest ben”, zegt hij nuchter. Maar of dat betekent dat hij blijft? “De coach heeft gelijk: geen enkele speler van Genk is al uitgeleerd. Ook ik niet.”

Als voorlaatste Genkie keerde hij eerder deze week terug uit vakantie. Vakantie die voor hem begon op 14 juni, de dag na de oefeninterland Noorwegen-Zweden. “Ik heb er drie weken de riem kunnen ...