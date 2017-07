“Met een ziek kind ga je beter niet naar huisarts”

“Ouders gaan met een ziek kind beter niet naar een huisarts, maar meteen naar een kinderarts.” Dat zegt de voorzitter van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde. De pediaters maken zich zorgen omdat veel huisartsen relatief weinig ervaring opdoen met baby’s, peuters en kleuters.

“Elke dag zien we hier zieke kinderen bij wie wij een andere inschatting maken dan de huisarts die het kind eerst onderzocht”, zegt professor Yvan Vandenplas, voorzitter van de Academie en diensthoofd in het UZ Brussel. “Veel huisartsen hebben te weinig ervaring met het behandelen van kinderen. Uit onzekerheid doen ze te veel onderzoeken of stellen een verkeerde diagnose. Zo kan bij een kind buikpijn op een longontsteking wijzen. Dat moet je weten, anders denk je niet op tijd aan een infectie van de luchtwegen.” De situatie is volgens Vandenplas zo ernstig dat ouders met hun kind beter direct naar de pediater gaan. En dus de huisarts overslaan, tenzij die zich door de jaren in kinderen heeft gespecialiseerd, zoals in sommige groepspraktijken.

Een raadpleging bij een specialist is voor zowel de patiënt als de overheid duurder: bij een kinderarts betaalt u 12 euro remgeld voor een consultatie, bij een huisarts 4 of 6 euro. “Maar een BMW is ook duurder dan een Peugeot”, zegt de professor. “En toch rijden er veel BMW’s rond. Voor kwaliteit willen mensen betalen.”

Wachttijden

De huisartsen reageren geschrokken. Ook Piet Hoebeke, decaan van de faculteit geneeskunde van de UGent en zelf kinderuroloog, is verbaasd. “De opleiding huisarts is in België van uitstekend niveau. Bovendien hebben dokters de plicht door te verwijzen als ze het probleem zelf niet kunnen oplossen. Dat gebeurt ook.”

“Als wij het nodig vinden een pediater in te schakelen, kan het zieke kind daar ook veel sneller terecht”, zegt Roel Van Giel van Domus Medica. “Mocht iedereen meteen naar de specialisten snellen, dan lopen de wachttijden daar op.” Nu al kan het weken duren voor je daar een afspraak krijgt.

De pediaters ontkennen niet dat ze de handen vol hebben. De hulp van huisartsen is op zich welkom. Maar dan moeten die wel beter opgeleid worden, zo staat in een nieuwe nota. De basisopleiding geneeskunde is in 2012 verkort van 7 naar 6 jaar. Ook de stage pediatrie is ingekort, tot vier à zes weken. Ruim onvoldoende, zeggen de kinderartsen. Die stellen een stage voor van een vol jaar op de afdeling pediatrie van een ziekenhuis. “Dat zou een voorwaarde moeten worden om nog kinderen te mogen behandelen”, zegt professor Vandenplas.