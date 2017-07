Zelfde overtreding, verschillende boete

De Federale Politie heeft ernstige vragen bij de verkeersboetes die controleurs van De Lijn zelf uitschrijven. Die boetes bedragen 107 euro, terwijl de politie bij zulke overtredingen 58 euro oplegt. “Is dit geen fundamentele ongelijkheid?”, vraagt de Federale Politie zich af in een interne brief aan het Vlaams departement Mobiliteit. Volgens de juridische dienst van De Lijn zou het decreet inderdaad best worden aangepast. “Zolang dat niet is gebeurd, zou De Lijn beter stoppen met het uitschrijven van deze boetes, want die zijn nu juridisch betwistbaar”, vindt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a).

Sinds 1 september 2015 mogen controleurs van De Lijn zelf een verkeersboete uitschrijven voor een overtreding die de dienstregeling van de bussen en trams hindert. In 2016 werden 7.487 van die boetes ...