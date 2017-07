Mooi weekend eindigt mogelijk met onweer

We hebben een vrij mooi weekend voor de boeg met vrij veel zon en hoge temperaturen. Pas zondag vanaf de late namiddag groeit de kans op regen- en onweersbuien. Volgende week start met mogelijk enkele stevige buien.

Zaterdag wordt het dus opnieuw een vrij zonnige dag met vooral voor de middag regelmatig wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperaturen stijgen tot 21 graden aan de kust, 23 graden in de Hoge Venen en tot 25 à 27 graden in de rest van het land. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen, ruimend naar het noorden.

Zondag krijgen we een opstuw van warme en onstabiele lucht van over Frankrijk. De dag begint nog droog en vrij zonnig. In de loop van de namiddag ontwikkelen er zich stapelwolken en groeit de kans op regen- en onweersbuien, vooral over de gebieden ten zuiden van Samber en Maas. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 25 tot plaatselijk 28 graden in het binnenland.

Maandag gaan we over naar iets koelere zeelucht waarin regelmatig buien ontstaan. Pas in de loop van de avond en nacht wordt het droger vanaf het westen. In het oosten bereiken we nog plaatselijk 25 graden of meer, aan zee blijft het kwik steken op 21 of 22 graden.

Van dinsdag tot vrijdag blijft het wisselvallig met soms buien. In een opklaring bereiken we nog 20 of 21 graden, elders 19 of 20 graden.