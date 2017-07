Acrobaat maakt dodelijke val tijdens muziekfestival in Madrid

Op videobeelden die op het internet verschenen is echter te zien hoe de acrobaat uit een kooi 30 meter naar beneden viel.

Green Day was niet op de hoogte van het voorval en werkte zijn optreden af. Achteraf lieten de Amerikanen op Twitter weten dat ze pas na het optreden het “overlijden van een zeer moedige artiest Pedro genaamd” te horen kregen.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident