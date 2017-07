“Meer uitgerust naar huis”

Heusden-Zolder -

Te weinig slaap door te veel bezoek en bijgevolg geen uitgerust gevoel bij hun vertrek. Na een tevredenheidsmeting in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder bleek dat pas bevallen moeders meer rust nodig hadden. Daarom heeft de kraamafdeling de verzorgingsmomenten en bezoekuren aangepast. Tussen 13 en 15 uur is er nu een rustpauze ingelast. “Het is fijn dat je de bezoekers zelf niet moet wegjagen en ondertussen een beetje meer tijd voor jezelf hebt”, zegt Catherine Geutjens, kersverse mama van Bent.