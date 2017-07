Nieuwsanker laat zijn frustraties de vrije loop na technisch probleem tijdens uitzending

Nee, woensdag was niet het dagje van de Amerikaan Doug Fernandez. De nieuwsanker van KOAT Channel 7 kon zijn ontgoocheling na een technisch probleem niet meer verbergen en gooide dan maar zijn script de lucht in. Het tafereel was bovendien per ongeluk live op televisie te zien... vanwege een technisch probleem.

De fout gebeurde tijdens de berichtgeving van een schietpartij in de stad Albuquerque. Fernandez liet de kijkers weten dat verslaggeefster Christine Pae ter plaatse was en wachtte bijgevolg tot ze aan het woord ging komen. Dat duurde echter zodanig lang dat de nieuwsanker na enige tijd besloot om een overgang te maken naar het volgende verhaal. Iets wat compleet mislukte, aangezien plotseling dan toch Pae in beeld verschijnt om verslag uit te brengen.

Het bleek de druppel die de emmer van Fernandez deed overlopen. Uit pure frustratie gooide hij dan maar zijn script in de lucht en liep hij met een triest gezicht uit beeld, al had hij op dat moment niet door dat de camera eventjes op hem gericht stond. De beelden van zijn ontgoochelde reactie gaan sindsdien viraal op het internet.