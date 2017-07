Stoffel Vandoorne: "Details zullen tijdens de kwalificatie het verschil maken"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne blikt tevreden terug op de eerste dag van het raceweekend in Oostenrijk.

Tijdens de eerste oefensessie reed Vandoorne op de Red Bull Ring de zevende tijd, waarmee hij sneller was dan teamgenoot Fernando Alonso. Alonso was echter wel sneller tijdens de tweede oefensessie.

De Spanjaard reed toen de achtste tijd, Vandoorne de twaalfde tijd. Het verschil tussen Alonso en Vandoorne bedroeg slechts iets meer dan een tiende van een seconde, wat erop wijst dat alles enorm dicht op elkaar zit. Vandoorne blikt alvast tevreden terug op de eerste twee oefensessies.

"Ik denk dat het een redelijk goede dag voor het team was. We bevinden ons in een extreem competitief middenveld. Ik denk dat er zich tijdens de tweede oefensessie zo'n tien wagens binnen de seconde bevonden. Een goed resultaat tijdens de kwalificatie zal morgen dan ook van details afhangen," aldus Vandoorne.

Vandoorne beseft dat details morgen het verschil zullen maken.

"Op zo'n erg kort circuit kunnen enkele honderdsten van een seconde een enorm verschil maken wat betreft de gridpositie. We zullen ons focussen op het finetunen van de afstelling van de wagen zodat we hopelijk alles uit de wagen kunnen halen dat erin zit," besluit Vandoorne.

